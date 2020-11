Megla je za vogalom, onstran Nanosa

Megla in nizka oblačnost sta danes za vogalom in se zadržujeta nad večjim delom Slovenije. V FJK in ob morju pa je vreme povsem sončno in prijetno. Arso je danes na družbenih omrežjih zapisal, da je Javorniško Dinarska gorska pregrada danes ločnica med meglenim »Panonskim« in sončnim Jadranskim morjem, kar je zelo dobro razvidno iz satelitskih posnetkov, mnogi pa so občutili tudi na lastni koži.

Gre za običajen severovzhodni tip vremena s šibko do zmerno burjo, ki je najugodnejši ravno za obmorske predele in za FJK. S spuščanjem z višjega severovzhodnega zaledja se namreč vlažen zrak suši in segreva, v nižinah Slovenije pa nastaja tudi občutna temperaturna inverzija. Onstran Nanosa in Snežnika se kopiči vlaga, na drugi strani, jugozahodno, pa je vse več jasnine.

V prihodnjih dneh, ko bo burja oslabela, bo tudi ob morju in v FJK postopno več vlage in oblakov. Jutri, ko se bo našim krajem približala oslabljena vremenska fronta, tudi ni izključena kakšna kaplja dežja. Od petka do nedelje pa bo prevladovalo jesensko vreme, ozračje bo vse bolj umirjeno in vlažno. Povečini bo zamegljeno, občasno se bo lahko ponekod pojavljala megla.