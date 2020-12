Meja: Bruselj ne podpira karantene

Evropska komisija ni naklonjena rešitvam, kot so obvezno testiranje ali odrejanje karantene, ko gre za čezmejna potovanja, so včeraj sporočili iz Bruslja v komentarju na zadnjo italijansko uredbo. Vlada v Rimu je sklenila, da bo od 10. decembra vstop v Italijo iz vseh držav – razen za čezmejne delavce in nekatere druge izjeme – mogoče le ob predložitvi svežega negativnega testa na koronavirus ali testiranju v 48 urah po prečkanju meje. Med 21. decembrom in 6. januarjem pa bodo odrejali dvotedensko karanteno.

Bruselj je svoje mnenje pospremil z utemeljitvijo, da na področju potovanj testiranja in karantene nimajo opaznega učinka pri zmanjšanju prenosa okužb. Zato teh ukrepov ne priporočita ne Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) niti Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA).