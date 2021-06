Meja je odprta!

Kdor živi v obmejnem pasu, lahko prosto prehaja italijansko mejo. Italijansko ministrstvo za zdravje je z odredbo, ki jo je danes objavilo ministrstvo za zunanje zadeve, odpravilo pravilo o predložitvi potrdila o negativnem testu na koronavirus.

V odredbi je določeno, da je prečkanje meje brez covidnih potrdil dovoljeno za čas 24 ur in za največ 60 kilometrov od lastnega prebivališča.

Ker Slovenija prebivalcem Furlanije - Julijske krajine ne postavlja omejitev, to konkretno pomeni, da prebivalci Trsta, Gorice ali Nadiških dolin lahko obiščejo kraje v obmejnem pasu Slovenije, hkrati pa lahko prebivalci obmejnega pasa Slovenije pridejo v Italijo za največ 24 ur. Mejo lahko prehaja vsak, izjema so seveda okuženi s koronavirusom in tisti, ki kažejo znake bolezni.