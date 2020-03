Meja postala past, ki ustvarja stisko

Na italijanski strani mejnih prehodov s Slovenijo se kopičijo tovorna vozila, ki jih slovenski policisti zavračajo po zadnji odredbi o pogojih za vstop v Slovenijo. Čez mejo pustijo le tovornjake, za katere je Slovenija končna destinacija. Vozniki kamionov - zlasti iz držav na Balkanu - parkirajo, kjer morejo in rešetajo možnosti za povratek domov. V stiku z domačimi preverjajo, ali bi tovornjake pustili na meji in počakali, da jih z osebnim avtomobilom pride kdo iskat, kar pa v sedanjih razmerah ni enostavno. Vsi tudi vedo, da bi ob vstopu v Hrvaško takoj morali v dvotedensko karanteno, ki jo hrvaške oblasti odrejajo za vsakogar, ki je bil v Italiji.

V kočljivem položaju je tudi sto Ukrajincev, ki so z dvema avtobusoma iz več italijanskih mest sinoči prišli na Fernetiče. Avtobusa sta namenjena v Kijev in Kherson. Slovenska policija jim ne pusti prečkanja, Ukrajinci ob tem opozarjajo, da po italijanski odredbi tudi ne morejo nazaj. Mnogim se izteka trimesečni vizum. Ukrajinski potniki - pogovarjali smo se z diplomirano jezikoslovko, zaposleno v Firencah - so v stiku z diplomatskimi predstavništvi. Oblastem v Sloveniji predlagajo, da bi državo prečkali do meje z Madžarsko brez postankov.

Slovenija je poostrila pogoje za prečkanje meje, ker se je na meji s Hrvaško na dolenjskem koncu čakalna doba povečala na 20 ur. Po poročanju Radia Slovenije osebje Darsa deli hrano in pijač. Trije prostovoljci italijanske Civilne zaščite so nam na Škofijah potrdili, da bo treba tudi na italijanski strani poskrbeti za pomoč voznikom in potnikom, ki so ujeti v sedanjih razmerah.