Meja sneženja se bo spuščala

Glavnina padavin je za nami, dokončno pa bodo oslabele in ponehale šele v nedeljo. V drugem delu ciklona, ki je prešel naše kraje, bo začel z burjo pritekati postopno vse hladnejši zrak. Temperatura se bo že danes nekoliko spuščala, občutneje pa jutri. Najnižje temperature, ki se bodo v nočnih urah marsikje spustile pod ničlo, bomo beležili od ponedeljka.

Danes bo oblačno s padavinami. V gorah bo snežilo, drugod bo deževalo. Padavine bodo v popoldanskih urah ali večer oslabele in ponekod ponehale. Nekoliko hladneje bo.

V noči na nedeljo in v nedeljo bo oblačno z občasnimi rahlimi krajevnimi padavinami, ki bodo, kot kaže, verjetnejše v popoldanskih ali večernih urah. Zapihala bo burja, občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo od popoldanskih ur, kjer bodo še padavine, spustila do nadmorske višine okrog 300 metrov, mestoma lahko tudi nižje. Zlasti jutri popoldne in zvečer ni izključeno, da bo občasno lahko rahlo naletaval sneg tudi ponekod na Kraški planoti.

V noči na ponedeljek se bo vreme izboljšalo, temperatura se bo še spuščala. Ponedeljkovo jutro bo mrzlo.