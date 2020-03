Mejni prehod Robič v ponedeljek spet odprt?

Mejni prehod Robič bi lahko v ponedeljek spet odprli za nujne primere. Uradne potrditve in dodatnih navodil zaenkrat še ni, to informacijo pa je ministrstvo za notranje zadeve sporočilo trem županom posoških občin, ki so v prejšnjih dneh slovensko vlado in ministrstvo za zdravje urgentno pozvali za spremembo odloka, s čimer bi spet odprli kontrolno točko na mejnem prehodu Robič.

Župani občin Bovec, Tolmin in Kobarid se sklicujejo namreč na nesorazmernost ukrepa zaradi koncentracije kontrolnih točk in razdalj med njimi. »Mejni prehod Robič je gospodarsko pomemben prehod za vse tri prej navedene občine. Poleg tega je najbližja kontrolna točka Vrtojba preveč oddaljena (še posebej za prebivalce občine Bovec – razdalja v eno smer med Bovcem in Vrtojbo je 77,6 km, še daljša za kraje severno od Bovca, kar dejansko pomeni tudi do 200 km daljšo pot na dan) in je in bo glede na dejansko stanje tudi preobremenjena,« je v pismu zapisal kobariški župan Marko Matajurc, ki je vlado v Ljubljani pozval še v imenu kolegov Valterja Mlekuža in Uroša Brežana.