Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Melancane po špansko

O melancanah ali kakor se temu reče v lepi slovenščini, jajčevcih, sem v tej rubriki pisal že večkrat, tudi o tem, kako pripravljamo nadevane melancane. A ker sem se komaj vrnil s krajšega potovanj po Španiji, naj se še enkrat vrnem k tej hvaležni zelenjavi, ki je tipična za Španijo in za vse sredozemske države sploh. Sicer si očetovstvo nadevanih melancan lastijo po vsem Sredozemlju, a baje so najboljše na Balearih. Če pa naj povem po pravici, tudi tiste, ki jih pripravljajo v Kalabriji ali v Liguriji, nimajo kaj zavidati španskim. A vrnimo se k nadevanim jajčevcem po špansko.

Pravijo, da se je v to jed zaljubil waleški vojvoda...

Potrebujemo:

4 podolgovate jajčevce

400 g mletega mesa (po možnosti mešanega, svinjskega, govejega in telečjega)

strok česna

večjo čebulo

150 g dva dni stare kruhove sredice

120 g naribanega pecorina

nekaj lističev bazilike

oljčno olje, peteršilj

750 g paradižnikove salse

grobo in fino sol

poper

Jajčevce operemo, jim odrežemo peclje in razrežemo po dolgem. Obrišemo jih in z žlico odstranimo sredico, ki pa je seveda ne zavržemo, saj jo bomo potrebovali kasneje.

Ob skorji naj ostane približno pol cm debela plast sredice. Izdolbljene jajčevce solimo na notranji strani in jih položimo v sito približno 30 minut, da zgubijo svojo grenko tekočino. Medtem pripravim paradižnikovo omako: na olju prepražimo pol čebule, prilijemo pelate in pustimo, da se paradižnik razpusti in da dobimo dokaj gladko omako, nato jo solimo in odišavimo s sesekljano baziliko. Še bolje je, če baziliko raztrgamo s prsti.

Prepražimo drugo polovico čebule, ki ji dodamo tudi sesekljan česen. Ko se čebula obarva, dodamo mleto meso in pražimo, dokler ne zgubi svojega soka, dodamo sredico melancan, ki jo prej dobro ožamemo in sesekljamo, a ne preveč na drobno. Solimo in popramo. Sedaj lahko prilijemo nekaj žlic paradižnikove omake, potresemo s sesekljanim peteršiljem in odstavimo. Pustimo, da se mesna masa nekoliko ohladi, nato lahko dodamo kruhovo sredico, ki smo jo prej omehčali v vodi in dobro oželi. Premešamo in napolnimo polovičke melancan s to maso. Melancane zložimo v ognjevaren pekač, ki smo ga poprej naoljili, pokrijemo jih s paradižnikovo omako in potresemo z naribanim pecorinom, nakar jih za dobrih 50 minut potisnemo v pečico, ki smo jo ogreli na 180 stopinj.

Seveda lahko prilagodimo recept lastnemu okusu: v meso lahko vmešamo kockice poljubnega, bolje še nekoliko pikantnega sira. Omako lahko popestrimo s peperončinom, itd.

Dober tek!

Ivan Fischer