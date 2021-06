Meni, da je humor zdravilo za vse

Barbara Cerar je eno izmed osrednjih imen na slovenski gledališki sceni. Že skoraj 20 let je članica SNG Drama Ljubljana, na poklicno gledališko pot pa je stopila sredi 90. let v Trstu, na odru Slovenskega stalnega gledališča. Nastopila je tudi v številnih filmih in je prejemnica dolgega seznama nagrad, med drugim nagrade Prešernovega sklada (2010) in Borštnikove nagrade za vlogo One v Angelu pozabe Maje Haderlap (2014).

Katera je vaša največja odlika?

Mislim, da potrpežljivost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Iskrenost.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Iskrenost, prav tako.

Katera je vaša največja šibkost?

Spet potrpežljivost. Odlika se rada spremeni v šibkost ...

Kaj najraje počenjate?

Lenarim po uspešno opravljenem delu.

Česa vas je najbolj strah?

Negotovosti.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Brez skrbi.

Kako pa največjo nesrečo?

Tudi predstavljati si je nočem, da je ne prikličem.

Ko bi lahko bila kdo drug, bi bila ...

Priznana arheologinja in bi odkrivala nove grobnice faraonov v Dolini kraljev.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Ljubljani?

Ob morju, na samem, med rožmarinom in sivko.

Kaj vas je izučilo življenje?

Da naj se ne jemljem preveč resno. Da naj življenja ne jemljem preveč resno. In da je humor zdravilo za vse.