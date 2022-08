Meteorološka jesen se bo začela s padavinami in ohladitvijo

Preko srednjeevropskih držav se bo jutri pomikala hladna vremenska fronta, ki bo jutri in deloma v četrtek vplivala tudi na vreme pri nas. Naše kraje bo oplazila višinska dolina s hladnejšim severnoatlantskim zrakom, ki bo destabilizirala ozračje in bo nato povzročila padec temperature.

Anticiklon bo še danes zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Posamezne plohe in nevihte se bodo v popoldanskih urah pojavljale zlasti v gorskem svetu.

Jutri bo postopno že več oblakov. Čez dan se bodo začele pojavljati prve krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Vmes bodo obdobja s spremenljivim vremenom, zlasti ob morju bo tudi nekaj jasnine.

V noči na četrtek in v četrtek, ko se bo ravno začela meteorološka jesen (astronomska se bo začela 23. septembra), bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo posamezne krajevne plohe in nevihte. Manj pogoste bodo ob morju. V četrtek se bo ozračje osvežilo, zapihala bo šibka burja, najvišje dnevne temperature ne bodo presegale 25 stopinj Celzija. V popoldanskih urah se bo vreme izboljšalo. Tudi noči bodo bolj sveže. Poletje se bo vsaj začasno poslovilo.

V petek bo povečini sončno, v soboto in nedeljo pa kaže na delno jasno do spremenljivo oblačno vreme z morebitnimi občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija.