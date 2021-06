Meteorološko poletje se začenja spodbudno

Z današnjim dnem, 1. junijem, se po mrzlem in nadpovprečno deževnem maju z bolj spodbudnimi obeti začenja meteorološko poletje. V bližnji prihodnosti bo vreme povečini stanovitno in iz dneva v dan tudi postopno toplejše. Zlasti od četrtka ali petka bo že zadišalo po poletju, saj se bo živo srebro ponekod čez dan povzpelo nad 25 stopinj Celzija in se mestoma, zlasti na Goriškem, lahko dotaknilo 27 ali 28 stopinj Celzija. Prevladovala pa bo jasnina. Z otoplitvijo pa se bo v drugi polovici tedna povečala tudi popoldanska nestanovitnost in bodo ponekod možne krajevne plohe ali nevihte.

Danes in jutri bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V gorah v popoldanskih urah lahko nastane kakšna krajevna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo nad 20 stopinjami Celzija.

V četrtek in petek bo po sončnih dopoldnevih v popoldanskih urah zlasti v gorah več spremenljive oblačnosti. Mestoma bodo lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Topleje bo.

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo podobno vreme, posamezne popoldanske plohe ali nevihte bodo nekoliko verjetnejše tudi drugod.