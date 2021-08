Migrante prevažal pod vplivom amfetaminov in brez vozniške

Policisti so na območju Kubeda ustavili dve vozili, v katerih sta tihotapca migrantov prevažala več nezakonitih prebežnikov. Iz prvega so, potem ko so ga policisti ustavili, voznik in trije potniki uspeli pobegniti, eno osebo pa so prijeli.

V drugem avtomobilu je migrante, štiri državljane Turčije, nezakonito prevažal 35-letni državljan BiH. Policisti so ga pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, nezakonite prebežnike pa bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom. Za voznika so odredili hitri test na droge, pri čemer so ugotovili, da je bil pozitiven na amfetamine. Odredili so strokovni pregled, ki ga je odklonil. Policisti so tudi ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, zato so vozilo zasegli. Zoper njega bo podan še obdolžilni predlog.