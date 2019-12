»Migrantov ne vozimo«

Na ljubljanskih Žalah so pred nekaj dnevi pokopali 20-letna prebežnika iz Sirije, ki sta samo pred tednom dni umrla v prometni nesreči na primorski avtocesti. Pogreba se je udeležilo tudi osem njunih sorodnikov, ki se je pripeljalo z Malte, kjer imajo status beguncev. Ko so hoteli po pogrebu v središče Ljubljane, pa jih je pričakala hladna prha – poklicana taksista družbe Taxi Metro nista želela sirskih prebežnikov sprejeti v vozilo, češ da migrantov ne prevažata.

O dogodku je v petek poročala RTV SLO, ki je po pričevanju udeleženca na pogrebu rekonstruirala potek dogodkov. Pogrebci so po neljubem presenečenju poklicali druga dva taksija – eden, kaže, je nekaj ljudi le odpeljal v središče, drugi pa je ravnal podobno kot prva dva in ob pogledu na migrante kar odpeljal. Nekaj več sreče so imeli s taksijem čisto druge družbe, ki je naposled še ostale odpeljal do cilja. Zaradi zamude pa kaže, naj bi nekateri zamudili prevoz do Benetk in posledično tudi let na Malto.

Slovenski novinarji so resnico poiskali tudi pri družbi Taxi Metro, direktor Enzo Enes Metro Mujić, ki je edini, ki lahko daje izjave, pa je bil odsoten.