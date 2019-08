Mila se počuti dobro

Dvoletna Mila Rončević, ki so jo v začetku aprila prepeljali na zdravljenje v ZDA, se počuti dobro, toda je še v pričakovanju presaditve mozga, je za časopis La voce del popolo povedal njen oče Vladimir Rončević. »Njeno zdravstveno stanje je stabilno, pravzaprav dobro,« je pojasnil njen nono. »Le zaradi manjšega zapletljaja zdravniki niso še opravili presaditve mozga«.

Za deklico z Reke, ki je zbolela za hudo obliko levkemije, so na Hrvaškem v samih treh dneh uspeli zbrati potrebno vsoto 2,8 milijona evrov in jo tudi občutno presegli. Milo so prepeljali v Philadelphio, kjer jo zdravi zdravnik slovenskih korenin Richard Aplenc, strokovnjak za obliko levkemije, za katero je zbolela.