Minister Boccia potrdil podaljšanje ukrepov

Nikakršna skrivnost ni, da bo italijanska vlada podaljšala ukrepe za zajezitev virusa, potem ko se bo zdajšnja uredba iztekla v petek, 3. aprila. Dnevnik Corriere della Sera je namignil, da bo prihodnji termin, do katerega bodo podaljšali t.i. lockdown, sobota, 18. aprila. Tudi zaradi tega napovedujejo dodatne kontrole med velikonočnim obdobjem.

O podaljšanju ukrepov za zajezitev koronavirusa pričajo podatki o številu okuženih in smrtnih žrtev, ki so še visoki ter mnenja številnih virologov in strokovnjakov, ki še čakajo na vrhunec epidemije oziroma na vrhunce, glede na to, da je v Italiji več žarišč. O tem, da bodo zaprtje podaljšale, je prva spregovorila ministrica za šolstvo Lucia Azzolina, ki je že pred dnevi napovedala, da je nemogoče, da bodo šole spet odprli 3. aprila. Namere vlade je danes v pogovoru za televizijo Sky potrdil tudi minister za deželna vprašanja Francesco Boccia. »Neizbežno je, da bomo zdajšnje ukrepe, ki veljajo do 3. aprila, podaljšali,« je povedal Boccia, ki pa ni omenjal morebitnega novega termina. O tem bodo odločali na seji ministri, uredbo pa bo premier Giuseppe Conte moral podpisati do 3. aprila.

Če bo nov termin 18. aprila, ki ga navaja Corriere della Sera, je vsekakor nemogoče, da bi lahko takrat spet zaživeli »normalno«, saj marsikateri strokovnjaki verjamejo, da bo zelo zgovorno stanje okužb, ki ga bomo v državi beležili maja. V prihodnjih mesecih, ko naj bi se število novih okužb zaustavilo, bo treba tudi preprečiti nov izbruh virusa, tako da lahko tudi v nadaljnjih mesecih pričakujemo več omejitev. Tudi zaradi tega bo povratek k vsakdanu potekal postopoma, zagotavljajo strokovnjaki.