Minister dobro pozna Primorski dnevnik

Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza se je, ko je bil “le” poslanec, konkretno zavzel za usodo Primorskega dnevnika. To se je zgodilo ravno v času (jeseni leta 2018), ko so vladni podtajnik zadolžen za založništvo Vito Crimi in nekateri poslanci Gibanja 5 zvezd našemu dnevniku grozili z drastičnim zmanjšanjem državnih podpor. Na srečo so te grožnje padle v vodo, za kar - poleg seveda številnih drugih - nosi zaslugo tudi sedanji minister iz vrst leve stranke LEU, ki je v prvi osebi angažiran v boju proti koronavirusu.

Speranza je menil, da usoda Primorskega dnevnika ni le domena italijanske politike, temveč je tudi stvar italijansko-slovenskih odnosov. »Če propade časopis, bodo veliko škodo utrpeli tudi medsosedski odnosi, zato je treba v to vprašanje neposredno vključiti italijansko zunanje ministrstvo in hkrati italijansko diplomacijo,« je izpostavil bodoči minister. Obvezal se je, da bo posegel pri takratnem zunanjem ministru Enzu Moaveru Milanesiju, kar je tudi storil. Speranza se je soočal z vprašanju slovenske manjšine tudi v prejšnji zakonodajni dobi, ko je bil vodja poslanske skupine Demokratske stranke in ko je v parlamentu sedela Tamara Blažina.