Karantena v Italiji bo trajala do 13. aprila, je danes potrdil v senatu minister za zdravje Roberto Speranza. Čeprav se podatki o pandemiji koronavirusa izboljšujejo, je optimizem še preuranjen, je izpostavil. Alarm se namreč še ni zaključil, je opozoril minister Speranza.

Prvotno je bilo predvideno, da naj bi karantena, ki so jo razglasili 12. marca, veljala do 3. aprila, v preteklih dneh pa so se pojavila namigovanja, da se bo nadaljevala vsaj do 18. aprila.