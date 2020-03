Ministra ključna za Slovence v Italiji

V nastajajoči vladi Janeza Janša, kot v vseh slovenskih vladah, bosta za Slovence v Italiji najbolj pomembna ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter zunanji minister. Za prvo funkcijo kandidira Helena Jaklitsch, za vodenje diplomacije pa Anže Logar. Ministrica, ki bo vodila Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, je novinka ne samo na ministrskem položaju, temveč v politiki na sploh. Njeno imenovanje predstavlja največje presenečenje v desnosredinski vladi in je presenetila tudi marsikoga v SDS, kjer je bil vseskozi najresnejši kandidat za to mesto Miro Petek. Kako misli zgodovinarka in sociologinja Helena Jaklitsch zastaviti svoje delo na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo jasno na petkovem parlamentarnem »zaslišanju«.

Tudi Logar bo prvič minister in to na zelo zahtevnem resorju, ki je tudi za slovensko manjšino zelo pomemben. Novi vodja slovenske diplomacije iz vrst SDS bo skrbel za odnose z Italijo in v tem sklopu tudi za manjšino, ki pri vseh pomembnih vprašanjih vedno računa na podporo in pomoč matične države. Tako v Ljubljani kot v Rimu meddržavne odnose ocenjujejo za odlične, do »prepihov« pa redno prihaja ob 10. februarju, dnevu spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre.