Ministrica danes z gospodarstveniki in kmetovalci

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se danes mudi na Tržaškem, kjer spoznava zlasti realnost slovenskega gospodarstva in kmetijstva v Italiji. Dopoldne se je v prostorih Zadružne kraške banke Trst Gorica sestala z vodstvom tega denarnega zavoda in vodstvom Kmečke zveze, trenutno pa v Trstu poteka srečanje s predstavniki Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.

Na srečanju z ZKB so ministrici poslovanje in cilje ter pomen tega denarnega zavoda orisali predsednik upravnega sveta Adriano Kovačič, direktorica Emanuela Bratos in drugi člani upravnega sveta, ki so med drugim poudarili izpostavljanje slovenske identitete banke, ki ima na Tržaškem in Goriškem 3600 članov in 14 poslovalnic in je članica bančne skupine Cassacentrale Banca. Poudarili so tudi socialno plat delovanja banke s podporo dejavnostim slovenske narodne skupnosti ter pozornost do mladih, pa tudi čezmejno dimenzijo s prisotnostjo v Primorski hranilnici v Vipavi ter pomočjo podjetnikom iz Slovenije pri vlaganju v Italiji in obratno. Pripravljeni so tudi na večje izzive in na sodelovanje z gospodarskimi ministrstvi in ustanovami v Sloveniji. Na srečanju je bil poudarek dan tudi na pomenu pridobivanja ustreznega kadra, ZKB pa gleda na prihodnost pozitivno, saj je prepričana, da ima obmejni prostor velike možnosti razvoja.

Na srečanju z vodstvom KZ pa je predsednik stanovske organizacije slovenskih kmetovalcev v Italiji Franc Fabec ministrici orisal stanje slovenskega kmetijstva in zadružništva v Italiji v luči preteklih razlastitev in okoljevarstvenih omejitev, s katerimi se srečujejo kmetovalci, zaradi česar je KZ v preteklosti že predlagala t.i. masterplan za utrditev kmetijstva pri mladih, saj je ravno kmetijstvo najučinkovitejše sredstvo za ohranjanje slovenske narodne skupnosti. Pomoč Slovenije vidi Fabec predvsem v tem, da bi morala financirati okrepitev svetovalne službe s ciljem utrditi vezi z zemljo in posledično omogočiti zaposlitev in preprečiti izseljevanje (za to bi bilo potrebnih okoli 300.000 evrov), dalje bi morala ustanoviti rotacijski sklad za razvoj slovenskega kmetijstva v zamejstvu, čemur naj bi namenili okoli deset milijonov evrov, skrbeti bi bilo treba tudi za sodelovanje med kmetijskimi ustanovami iz matice in zamejstva ter za čezmejno sodelovanje in uveljavljanje skupnih, čezmejnih območij Krasa, Brd in Posočja, ki se lahko ponašajo s kakovostnimi proizvodi. Zamejske kmetovalce bi morali tudi vključevati v čezmejne Interreg projekte ter druge programe Evropske unije.Ministrica Helena Jaklitsch se trenutno sestaja z vodstvom SDGZ, popoldne pa sta na sporedu še ogleda pražarne PrimoAroma pri Proseški Postaji in sirarne Daria Zidariča v Praprotu.