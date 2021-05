Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič odstopa

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je odločila za odstop. Odstopna izjava je že na poti k predsedniku vlade Janezu Janši, so za STA poročanje medijev potrdili na ministrstvu za pravosodje. Razlog je zaplet glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.

Vlada je danes sprejela sklep o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, ki pa je po oceni Kozlovičeve strokovno neutemeljen. »Kot sem že večkrat poudarila, je bil postopek s strani ministrstva za pravosodje izpeljan zakonito, skladno z nacionalno zakonodajo in uredbo Sveta EU,« je ministrica zapisala v odzivu.

»Res je, da je v sistem Evropskega javnega tožilstva vključenih le 22 držav članic, a menim, da ta institut okrepljenega sodelovanja predstavlja več Evrope in je pomembna priložnost za boj proti korupciji in dejanjem na škodo sredstev Evropske unije,« je še navedla.

Dodala je tudi, da »spoštovanje veljavne zakonodaje in njenih postopkov zagotavlja pravno varnost in s tem tudi pravno državo, za kar sem se vedno in se bom zavzemala«.

Predsednik SMC, iz vrst katere je tudi Lilijana Kozlovič, je dejal, da njeno odločitev obžaluje, a da bo stranka v najkrajšem času predlagala njenega naslednika ali naslednico.