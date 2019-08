Ministru predali peticijo proti odstrelu medveda in volka

Društvo za dobrobit živali Anima je danes okoljskemu ministru Simonu Zajcu predalo okoli 13.500 podpisov proti odstrelu medvedov in volkov. Vladi predlagajo moratorij na interventni zakon in pozivajo k dialogu za iskanje dolgoročne nenasilne rešitve.

Pobudniki so povedali, da kljub predaji podpisov, odstrela niso preprečili. Dobili so namreč odgovor, da se zakona ne bo ustavilo.

V izjavi, ki so jo predali ministru, so vladi predlagali, da takoj razglasi moratorij na interventni zakon, ministrstvo pa pozvali, naj oblikuje delovno skupino, ki bo analizirala stanje in brez političnih pritiskov poiskala naravi prijazne rešitve.

Ministrstvo po sestanku ni dajalo izjav.