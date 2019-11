Mlada alpinista se dobro počutita, sta pa premražena

Reševalci so dva mlada alpinista, ki sta se znašla v težavah na gori Cima dei Preti v Karnijskih predalpah dosegli ob 15.20 in ne ob 13. uri, kot je prvotno kazalo. Oba se dobro počutita, sta pa premražena zaradi prenočitve na prostem. Gre za 30-letno C.M. in 45-letnega C.M., oba sta iz Padove.

Vremenske razmere so na vrhu zelo neugodne, ob slabi vidljivosti tudi močno sneži. Reševalci so začeli z zavarovanim spustom. Pri tem se jim bodo pridružili še nekateri kolegi, drugi pa jih bodo pričakali v bivaku Greselin. Za zaključek reševalne akcije bo potrebnih še nekaj ur, zvečer bi morali biti vsi na varnem.