Mladega skuterista vrglo pet metrov stran

V Guminu se je danes popoldne v križišču med deželno cesto št. 13 Pontebbana in Ul. Trasaghis pripetila hujša prometna nesreča. Mladoletnega voznika skuterja je po trčenju z avtomobilom vrglo pet metrov stran, pri čemer je padel in huje poškodovan obležal na cestišču.

Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili najnujnejšo pomoč. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem zdravstvenem stanju.

Na kraju so bili tudi gasilci in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.