Mladi, pojdite na ulice

Anna prihaja iz Moskve in v devinski šoli zaključuje drugi in zadnji letnik. Ob začetku ruske invazije v Ukrajino je bila šokirana. S sošolci se v teh dneh aktivno udeležuje protestov in pravi, da tako bi morali storiti vsi, ker mora biti mir vedno na prvem mestu. Kot Rusinja čuti sram in krivdo, čeprav se zaveda, da ni odgovorna za nastalo situacijo.

Kakšni občutki te v teh dneh prevevajo kot Rusinjo?

Moja narodnost ne vpliva nanje, počutim se kot vsi ostali okoli mene in po svetu. Vse skupaj je zelo strašno in žalostno. Se pa kot Rusinja počutim nekako krivo, čeprav se zavedam, da za to, kar se dogaja, nisem nikakor odgovorna. Niti ne bi mogla na noben način ustaviti bomb – ne jaz osebno ali mi Rusi kot narod.

Ali si pričakovala, da se bodo grožnje z napadom dejansko prelevile v vojno? In to ne le v Donbasu, ampak celo v Kijevu?

Nikakor. In če dobro pomislimo, razlogov za vojno ni. Izgovori, ki nam jih Rusija na glas ponuja ob vsakem koraku, nimajo smisla. Vse skupaj je ena velika izmišljotina, da lahko upravičijo svoje početje.