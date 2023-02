Mladi voznik trčil v drevo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 5.30 posredovali v središču Vidma, kjer je v drevoredu Palmanova mlad voznik z avtomobilom silovito trčil v drevo. Na kraj sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Na kraju sta mu nudili najnujejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so bili v oporo reševalcem.