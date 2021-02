Mladoletnika z avtom divjala po vasi in trčila v policiste

Koprski policisti so bili v nedeljo zjutraj obveščeni, da z neregistriranim vozilom nekdo divja po vasi Koče na območju med Postojno in Pivko. Ko so prispeli na kraj, je avtomobil trčil vanje.Pripeljali so mu namreč nasproti po makadamu, voznik pa zaradi neprilagojene hitrosti ni uspel pravočasno ustaviti. Na mokri makadamski cesti je tako oplazil policijsko službeno vozilo, nato zapeljal s cestišča v brežino ter ob povratku na cesto vzvratno spet trčil v policijski avto. Zatem je pobegnil. Policisti so zapeljali za avtomobilom in ga dohiteli po dobrem kilometru. Zasledovali so ga z modrimi lučmi, pri čemer se je voznik sam ustavil.

Ugotovili so, da je osebni avto vozil 14-letnik, ob njem pa je sedel 15-letni sopotnik. Vozilo je bilo odjavljeno iz prometa. Osebni avto so zasegli, mladoletnemu vozniku sledi obdolžilni predlog zaradi več kršitev. Očitajo mu vožnjo z neprilagojeno hitrostjo, vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pobeg s kraja prometne nesreče ter vožnjo neregistriranega vozila. Poleg tega sta mladoletnika kršila tudi ukrepe za zajezitev pandemije s covidom-19.