Postojnski policisti so minuli petek, 26. novembra, na podlagi Odredbe sodišča izvedli hišno preiskavo na domu 18-letnega domačina. Pred tem so namreč pridobili informacije, da je Postojnčan pred Dijaškim domom otrokom in mlajšim mladoletnikom prodajal pirotehnične izdelke različnih kategorij. Med hišno preiskavo so policisti zasegli okoli 400 pirotehničnih izdelkov različnih kategorij. Med njimi so bile tudi močnejše petarde z izrazito močnim pokom, katere lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba ali podjetnik z ustreznim dovoljenjem. Prav tako je bila v hišni preiskavi zasežena manjša količina snovi (približno 6 g), za katero policisti sumijo, da gre za

prepovedano drogo.

Zoper 18-letnika bodo policisti zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami izvedli hitri postopek o prekršku.