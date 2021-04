Mnogi se bodo prebudili v zasneženo jutro

Vremenske razmere se bodo v prihodnjih urah občutno poslabšale. Iznad arktičnih predelov se namreč naglo približuje za ta čas zelo mrzel zrak, ob prehodu vremenske fronte pa bo na zavetrni strani Alp nastal globok prizemni ciklon. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, snežilo bo lahko do najnižjih predelov. Vremenske razmere bodo spet povsem zimske. Arso je za jutri zaradi sneženja razglasil oranžni alarm.

Dogajanje ne bo posebno dolgotrajno, toda bo izrazito. Začelo se bo v drugem delu noči na torek in se bo predvidoma zaključilo v torek sredi dneva, najpozneje v popoldanskih urah. Jakost padavin pa bo zmerna do močna, pojavljale se bodo lahko tudi snežne plohe, v kratkem času bo zato ponekod lahko zapadlo več centimetrov snega, na Kraški planoti lahko več kot decimeter. Mestoma ni izključeno, sicer brez občutnejših posledic, ker bo temperatura pozitivna, da bi lahko snežilo tudi v nižjih predelih Trsta ali celo ob morju. Pihala bo močna burja, temperatura pa se bo naglo spuščala. Sneženje bo zaobjelo večji del dežele, predvidoma tudi večji del Goriške, Benečijo, Rezijo in severne predele.

V popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo. Mrzlo bo.

Od srede bo sledilo nekajdnevno obdobje s povečini sončnim, toda za ta čas mrzlim vremenom. Občasno bo še pihala burja. Zlasti nočne temperature bodo marsikje pod lediščem. Nevarnost pozebe je precejšnja, opozarja Arso.