Množičen pomor čebel na Hrvaškem

Hrvaški čebelarji v Medžimurju se soočajo z množičnim pomorom čebel. Zastrupljenih naj bi jih bilo okoli 17,5 milijona, je ocenil predsednik medžimurske zveze čebelarjev, ki vzrok pripisuje rabi pesticidov in insekticidov. Pomor čebel so ugotovili na štirih lokacijah: v Prelogu, Mali Subotici, Čakovcu in Slatini. Po dosedanjih podatkih je bilo prizadetih 350 panjev. Primer preiskuje državni inšpektorat, čebelarji sicer menijo, da sta možni dve razlagi. Ob sumu o morebitni bolezni med lokalnimi čebelarji prevladuje prepričanje, da gre za neodgovorno rabo pesticidov na poljih, saj ravnokar cveti oljna repica.

Tokratni pomor se je zgodil manj kot dve leti po tem, ko je v petih naseljih v Medžimurju pomrlo več kot 50 milijonov čebel. Razlog za tedanji pomor še vedno ni znan.