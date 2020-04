Množične tožbe za »tirolski Wuhan«

Skoraj 2500 smučarjev (v glavnem iz skandinavskih držav) je že tožilo pristojne avstrijske zdravstvene oblasti zaradi molka in tudi prikrivanja širjenja koronavirusa v smučarskem središču Tirolske Ischgl. Škandal je močno načel tudi avstrijsko verodostojnost v boju proti pandemiji. Kancler Sebastian Kurz se je v zadnjem trenutku odzval na polemike in krivdo ter odgovornost naprtil deželni tirolski vladi, drugače bi lahko »tirolski Wuhan«, kot ga imenujejo, odnesel tudi njegovo vlado.

Za novo polemiko in zmedo je poskrbel vodja oddelka za medicino pri avstrijski agenciji za zdravje in prehransko varnost Franz Allerberger, ki je dejal, da so prvi primer okužbe z novim koronavirusom v Ischglu zabeležili že 5. februarja. Šlo naj bi za švicarsko natakarico, ki naj bi bila šele nekaj tednov kasneje pozitivna na testu za virus sars-cov-2. A tirolske oblasti je ta objava presenetila in čudila, zato so zahtevale pojasnila. Kot je kasneje sporočil Anschober, je pravilen datum dejansko 5. marec. Do napake naj bi prišlo bodisi pri vnosu ali prenosu podatkov v okviru sistema za javljanje okužb. Doslej je za prvega okuženega v Ischglu veljal lastnik bara Kitzloch, pri katerem so okužbo potrdili 7. marca.