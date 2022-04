»Moč je v rokah ljudi, ne pa oblasti – izrazimo jo lahko na volitvah«

»Naša naloga je, da pokažemo, da je iti na volitve nekaj lepega, da imamo moč in jo lahko tako izrazimo. Ljudje marsikje te moči več nimajo,« pravi Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, po izobrazbi sociologinja in antropologinja, sicer pa – aktivistka. »Kakorkoli nas bodo skušali utišati, s cenzuro, grožnjami ali diskreditacijo, je naše sporočilo samo eno. Ta ideja, ki jo mi imamo, je veliko večja od Nike Kovač ali pa Inštituta 8. marec. To je ideja o solidarni družbi in zelo egoistično bi bilo, če bi mi mislili, da smo nenadomestljivi, da se nič več ne bo dogajalo, če bodo nas umaknili. Naš odgovor je ravno obraten.«

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami je med drugim spregovorila o pomenu civilne družbe, ki oblasti gleda pod prste, ter o napadih vladajočih, ki so se začeli po referendumu za čisto pitno vodo. Pri Inštitutu 8. marec so sicer v teh dneh polno zaposleni s kampanjo Gremo volit.

Civilna družba je pred nastopom aktualne vlade malce dremala. To se je v zadnjih dveh letih, ki sta bili v marsikaterem pogledu zelo težavni, ne le zaradi epidemije, spremenilo. Dokaz ste tako vi pri Inštitutu 8. marec kot tudi pri drugih sorodnih organizacijah, ki zelo resno opravljajo vlogo civilne družbe v smislu gledanja pod prstom vladajočim.

Po referendumu za čisto pitno vodo se je zgodila neka pomembna sprememba v dojemanju civilne družbe. Kar naenkrat so se politikom zgodili ljudje. Ljudje, ki zahtevajo odgovornost in delovanje v smeri pravičnejše družbe. Oblast naše delovanje gotovo moti. To dokazujejo zastrahovanja, diskreditacije, napadi. Ko smo začeli s kampanjo Gremo volit, s katero ljudi pozivamo k udeležbi na volitvah, so nad nas poslali celo inšpektorat.

Postavili ste na laž ali pa vsaj zamajali dokaj trdno prepričanje dela javnosti, da mladih nič ne zanima, sploh politika ne, in da se v nobenem primeru ne angažirajo. Koliko vas je v ekipi inštituta in katera je povprečna starost?

V ožjem programskem odboru nas je petnajst, starost pa je med 20 in 36 let. Na terenu pa imamo več kot 4000 aktivnih prostovoljcev, ki so predstavniki študentske populacije in upokojencev.

Se vam zdi, da stranke in posamezni politiki na ustrezen način nagovarjajo mlade – če sploh?

Mladi niso nagovorjeni na ustrezen način. Večkrat so se stranke na mlade obračale z nekimi slaboumnimi kampanjami, ki so bile narejene tako, da naj bi se nam zdele »cool« in všečne, v resnici pa so bile zelo daleč od tega, kako mi vidimo in čutimo stvari. Mi rabimo dejstva. Mladi ljudje so odrasle, avtonomne osebe, ki potrebujejo konkretne odgovore na vprašanja o sedanjosti in prihodnosti. To je prvo.

Drugo je pa to, da se politika tako pogosto spušča v polpreteklo zgodovino, tako pogosto odpira neke teme o partizanih in domobrancih, neke škandale iz obdobja tranzicije ... Vse to nas res ne zanima. Nihče od nas, ko se srečamo, drugega ne vpraša, kaj so njegovi starši delali v obdobju tranzicije ali kaj so bili stari starši, domobranci ali partizani. Zanimajo nas skupne vrednote in skupno delovanje za naprej. In zdi se mi, da se politika tega ne zaveda.