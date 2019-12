Močan dež se bo zvečer ponekod spremenil v sneg, v Sloveniji do 15 centimetrov

Arso je pravkar objavil opozorilo, da bo na Primorskem nocoj zapihala zmerna do močna burja, ki bo v drugi polovici noči na soboto hitro oslabela in ponehala. Na izpostavljenih legah bodo najmočnejši sunki nad 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo burja ob sneženju gradila snežne zamete, opozarjajo.

V večernem času bo večji del Slovenije zajelo močno sneženje. Predvidoma bo zapadlo od 5 do 15, na Gorenjskem, Notranjskem in Kočevskem tudi več kot 20 cm južnega snega, sporoča Arso.

Medtem se je pri nas vremenska slika po včerajšnji vremenski fronti, ki je prinesla nekaj padavin, povečini z rahlim sneženjem na Krasu, prehodno izboljšala, toda nov globok ciklon je že dosegel naše kraje. Znova se bodo začele pojavljati padavine, ki bodo zmerne do močne, mestoma bodo možne plohe in nevihte, ne gre izključiti tudi posameznih nalivov.

Temperatura se bo prehodno zvišala, zvečer, ko bo zapihala zmerna do močna burja, pa se bo spuščala. V nižinah Slovenije bo sprva deloma snežilo, deloma deževalo, opozarja Arso, v drugem delu poslabšanja, ki se bo zavleklo v noč na soboto, pa bo povečini snežilo.

Pri nas bo čez dan deževalo, v večernih urah pa ni izključeno, da se bo ponekod lahko dež spremenil v sneg. Po izračunih kaže, da bi se to lahko zgodilo v najvišjih vzhodnih predelih Krasa (Gročana), v Benečiji in od Benečije gor proti severu ter morda tudi ponekod v okolici Gorice.

Jutri se bo vreme izboljšalo.