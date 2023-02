Močan severni veter povzroča težave v večjem delu Slovenije

Močan severni veter danes povzroča težave tudi v Sloveniji. Najmočnejše sunke je Arso v gorah nameril na Kredarici, kjer je dosegel kar 165 km/h, na Krvavcu je dosegel najvišjo hitrost 117 km/h, na Voglu 100 km/h in na Rudnem polju 91 km/h.

Zelo vetrovno je tudi nižje, kar je zelo nenavadno, so zapisali na Arsu. Najmočnejši sunek vetra je bil po nižinah izmerjen na postaji Ljubljana-Bežigrad 76 km/h, kar je za severnik neobičajno veliko. Nekoliko višje na postaji Trojane-Limovce je zapihalo do 94 km/h.Na območju Kamnika in Komende ter v Zasavju je prišlo tudi do izpadov električne energije. Po podatkih s spletnih strani Elektra Ljubljana je bilo okoli 12. ure brez elektrike 2716 odjemalcev.

O številnih vetrolomih poroča tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, in sicer predvsem v severnem in severovzhodnem delu države. Zaradi vetra smučišče na Krvavcu danes ne obratuje, so v Rekreacijsko-turističnem centru Krvavec zapisali na svojih spletnih straneh.