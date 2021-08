Močan veter odkrival strehe in podiral drevesa

Neurje, ki se je sinoči razbesnelo ob prehodu izrazite hladne vremenske fronte, je povzročalo težave zlasti na Pordenonskem in Videmskem. Gasilci poročajo o več kot 250 posredovanjih, krajevnim enotam so se med drugim pridružili tudi tržaški gasilci in gasilci iz nekaterih drugih dežel.

Najhuje je bilo v krajih Azzano Decimo in Fiume Veneto, nevihte in močan veter pa so povzročali težave tudi na Čedajskem, pri Codroipu, v Latisani in še drugod. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, voda je marsikje vdirala v kletne in druge hišne prostore. Brez elektrike je zaradi udarov strel ali zaradi okvar na omrežju ostalo kar 35.000 gospodinjstev. Gasilci so trenutno še na delu in odpravljajo posledice vremenske ujme.

Manjše težave povzroča danes tudi na Tržaškem burja, ki piha s sunki do okrog 80 km/h. Gasilci so v dopoldanskih urah že nekajkrat posredovali.