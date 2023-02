Močan veter v gorah odkriva strehe in podira drevesa

Pričakovani močan veter v gorah povzroča velike težave in ponekod podira drevesa in odkriva strehe. Prostovoljci civilne zaščite so na delu v občinah Forni di Sopra in Forni di Sotto, kjer je severni veter s sunki, ki so dosegli hitrost 100 km/h, podrl več dreves. Eno drevo je med drugim padlo tudi na avtomobil, na srečo pa nihče ni bil poškodovan. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so oskrbeli eno osebo in karabinjerji. Cesta je bila nekaj časa zaprta za promet.

Na Zoncolanu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najmočnejši sunek 111 km/h, na Višarjah pa 73 km/h. O zelo močnem vetru poročajo tudi iz Comegliansa.

V Paularu veter odkriva strehe. Na delu so prostovoljci civilne zaščite z županom in pristojnim odbornikom. Zavarovali so dva objekta, ki jih je odkril veter in odpravljajo posledice podrtih streh. Padel je tudi drog javne razsvetljave, pri čemer so posredovali gasilci.