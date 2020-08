Močne nevihte z nalivi in točo prizadele Veneto

Včeraj popoldne in zvečer so močne nevihte z nalivi in točo ter orkanskim vetrom prizadele deželo Veneto in povzročile veliko škodo. Posebej prizadeta so bila območja okoli Padove, Verone in Vicenze. Številne kmetijske nasade je tudi poplavilo, vinograde pa povsem oklestilo. Toča in blato sta povsem prekrila večji del Verone, ceste so se spremenile v reke, več avtomobilov je obtičalo v vodi.

V Veroni je veter podiral drevesa, ki so padala po avtomobilih. Poplavilo je več podvozov. Dva tedna pred začetkom trgatve je po nalivih stanje v nekaterih vinogradih resno, je ocenil predsednik veronske konfederacije kmetov Andrea Lavagnoli.

Gasilci so morali v Veroni posredovati več stokrat. Poplavilo je številna stanovanja, kleti in tudi podjetja. Predsednik dežele Veneto Luca Zaia je razglasil izredne razmere.

Težave so bile tudi v kraju Cortina d’Ampezzo, kjer se je sprožil večji zemeljski plaz, več cest so zaprli.

Sicer pa neurja že več dni pustošijo tudi po Južni Tirolski, kjer so prav tako poročali o številnih podrtih drevesih, poplavah in številnih intervencijah tamkajšnjih gasilcev.