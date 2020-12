Močnejša popotresna sunka davi prebudila tudi prebivalce FJK in Slovenije

Dva močnejša popotresna sunka na območju Petrinje so davi čutili tudi marsikje v Sloveniji in FJK. Prvič so se tla močneje stresla ob 6.15, ko so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 4,9 (5,0 po podatkih italijanskega inštituta INGV), drugič pa le enajst minut kasneje, ob 6.27, ko so zabeležili podobno močan potresni sunek, inštitut INGV je spet zabeležil magnitudo 5,0.

Po mnenju seizmologov gre za popotresne sunke, ki se bodo lahko pojavljali še več tednov ali mesecev.