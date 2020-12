Močno vijugal proti Fernetičem

V petek popoldne so slovenski policisti vozili za osebnim avtomobilom, ki je močno vijugal. Z avtoceste je zapeljal na hitro cesto proti Fernetičem, ne da bi upošteval opozorilnih svetlobnih in zvočnih znakov. Pospešeno je peljal proti nekdanjemu mejnemu prehodu Fernetiči, kjer so mu policisti postavili blokado in ga uspeli ustaviti. V njem je sedel 43-letni voznik iz okolice Komna, ki je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Policisti so ga pridržali in naložili več glob, med drugim tudi zaradi nedostojnega vedenja do pooblaščene uradne osebe in neupoštevanja zakonitega ukaza policista. Sledi mu obdolžilni predlog zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti.