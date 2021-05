Modra zastava letos tudi v Portopiccolu

Letos se lahko v Italiji z modro zastavo (Banidera Blu 2021) ponaša 201 obalna občina (lani 195) in 81 turističnih pristanov (lani 75). V Furlaniji - Julijski krajini bo tako kot lani modra zastava plapolala v Gradežu in Lignanu, FJK pa se lahko ponaša kar z dvanajstimi turističnimi pristani z modro zastavo, ki jo podeljuje mednarodna neprofitna organizacija Fee (Foundation for Environmental Education). Osem pristanov je v videmski pokrajini, po dva pa v goriški (Marina Hannibal v Tržiču in Porto San Vito v Gradežu) in tržaški pokrajini (Portopiccolo Marina in Lega Navale Italiana).

Modro zastavo je letos pridobilo 15 italijanskih občin, devet pa jih je priznanje izgubilo. Največ modrih zastav ima Ligurija (kar 32), 19 jih ima Kampanija, po 17 pa Toskana in Apulija. Z modrimi zastavami se lahko ponašajo tudi nekatere obale na jezerih, skupno jih je letos 16 (dve manj kot lani). Poleg kakovosti in čistoče vode in same obale upošteva Fee tudi ureditev kraja (kolesarske poti, cone za pešce, parki, turistične storitve ipd.).

