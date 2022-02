»Moji bratranci se bodo odpravili na fronto«

Triintridesetletna Ukrajinka Marta Prokuda se je na Goriško preselila leta 2010. Živela je v Lvovu, kjer je diplomirala iz novinarstva. »Preselila sem se zaradi študijskih, predvsem pa ekonomskih razlogov, saj se tam nisem mogla preživljati z novinarstvom,« nam je zaupala. V FJK je nadaljevala s študijem na tržaški in videmski univerzi, trenutno pa sodeluje s podjetjem, ki posluje tudi z Ukrajino. Poiskali smo sicer več Ukrajincev, nekateri pa so bili zaradi dogajanja preveč šokirani, da bi spregovorili. Marta pa nam je zaupala razočaranje, jezo in ukrajinsko pripravljenost na boj.

Po pogovoru nas je spet poklicala in nas prosila, če lahko v članek vključimo spletno povezavo, na kateri zbirajo denarno pomoč za Ukrajino.

Domnevam, da imate v Lvovu še vedno sorodnike. Bodo tam ostali ali razmišljajo, da bi pobegnili?

Nekateri razmišljajo, da bi pobegnili na Poljsko, a imam tudi bratrance, ki so rezervisti. Poklicali jih bodo, odpravili se bodo na fronto.

Kakšno je stanje v Lvovu?

V sredo so se ljudje odpravili spat, danes zjutraj (v četrtek, op.av.) pa so jih prebudile sirene protiraketne obrambe. V Lvovu so v trgovinah neverjetne vrste ljudi, ki kupujejo hrano in gorivo, hrane pa v nekaterih trgovinah sploh ni več. Kolege pa imam v Kijevu, iz katerega bodo nekateri skušali čim prej pobegniti, drugi pa bodo ostali.