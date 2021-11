Morilka je hotela zbežati v Slovenijo

Policisti neapeljskega komisariata v četrti Pizzofalcone (I bastardi di Pizzofalcone-Barabe iz Pizzofalconeja) so svojeglavi in po svoje anarhisti, zelo človeški in tudi učinkoviti, zato so zelo priljubljeni med bralci romanov Maurizia Di Giovannija in med televizijskim občinstvom. V zadnjem romanu Angeli Giuseppe Lojacono (v TV nadaljevankah ga igra Alessandro Gassman) in kolegi preiskujejo umor mehanika, zgodba pa se tudi tokrat prepleta s takšnimi in drugačnimi življenjskimi dogodivščinami policistk in policistov.

Giulia Iaccarino, ki je umorila očeta, se hoče izmuzniti barabam iz Pizzofalconeja z begom v Slovenijo. »V avtu je imela kovček z oblekami, dva para kavbojk in pol milijona evrov. Na meji je hotela podkupiti policiste, a ji je namera spodletela«, piše na koncu romana Di Giovanni, ki ne pojasnjuje, če je hotela podkupiti italijanske ali slovenske policiste. Nekaj dni pozneje se je izvedelo, da je v neko ljubljansko banko položila dva milijona evrov, sicer ne na svoje ime, temveč na ime mešetarja, ki je bil za to uslugo seveda mastno plačan.

»Očitno je gospa dobro poznala svoj posel in se znala hitro premikati, a očitno ne tako hitro, da bi se izmaknila roki pravice,« beremo v romanu, ki je bil, kot vse zgodbe barab iz Pizzofalconeja, dolgo časa na lestvici najbolj prodanih italijanskih knjig.