Morje v Tržaškem zalivu se je spremenilo v meglo (foto)

Morje v Tržaškem zalivu se je danes spremenilo v meglo. Ob občutni otoplitvi višjih slojev ozračja in solidnem anticiklonu je namreč ponovno nastal temperaturni obrat, pri čemer se v nižjih slojih zadržuje vlažen in hladnejši zrak. Ozračje stagnira in se v prizemlju povečuje onesnaženost.