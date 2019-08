Moški v kritičnem stanju zaradi legionele

Oseminsedemdesetletnik iz kraja San Vito leži v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego v pordenonski bolnišnici zaradi okužbe z legionelo. V bolnišnico so ga sicer sprejeli zaradi drugih patologij že ob koncu julija, toda zatem so ga tudi odslovili. Tedaj pa se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Po pregledu vzorcev krvi so zdravniki ugotovili, da se je moški okužil z legionelo.

Zdravstveno podjetje preiskuje morebitne vire okužbe. Vzroke naj bi iskali v slabem vzdrževanju vodnih cevi oz. klimatske naprave na njegovem domu, ne izključujejo pa tudi možnosti okužbe v bolnišnici. Infektivolog sicer meni, da je zadnja možnost minimalna, kajti v oddelku, kjer je ležal, so vodne pipe opremljene s posebnim filtrom proti legioneli.

Gre za zelo majhno bakterijo, ki ljubi vodo in se razvija v toplem in vlažnem okolju, okvirno med 20 in 60 stopinjami Celzija. Okužba je možna le z inhalacijo in ne s pitjem vode. Navadno pa je kloriranje vode zadostno, da jo preprečuje.