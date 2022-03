Moskva o določenem napredku v pogovorih s Kijevom

Rusko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da pogajanja s Kijevom o rešitvi konflikta napredujejo. Poudarili so, da cilj ruske vojske ni zamenjava ukrajinskega vodstva. O dosedanjih treh krogih pogovorov med Kijevom in Moskvo je tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova med drugim povedala, da je nekaj napredka bilo doseženega. Dejala je še, da se bodo v novem krogu pogovorov osredotočili na humanitarne koridorje za evakuacijo civilistov. Obenem je Kijev obtožila, da blokira napore za evakuacijo in zatrdila, da informacij o humanitarnih koridorjih namenoma ne sporočajo prebivalcem. Po njenih besedah pa tudi tisti, ki želijo v Rusijo, morajo kreniti proti zahodu.

Strani sta sicer danes sklenili dogovor o enodnevni prekinitvi ognja za vzpostavitev evakuacijskih koridorjev.

Zaharova je med drugim zatrdila, da cilj ruske vojske niso okupacija Ukrajine, uničenje njene državnosti ali odstavitev vlade, saj po njenih besedah ni usmerjena proti civilnemu prebivalstvu.