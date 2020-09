Moteča in prekarna, ker razkriva resnico

Fabiana Pacella je dobitnica letošnje tretje izvedbe nagrade Dafne Caruana Galizia, ki jo bo združenje Leali delle Notizie v soboto v Ronkah podelilo na zaključnem večeru festivala angažiranega novinarstva in svobode informiranja. Nagrada poimenovana po malteški reporterki, ki je z življenjem plačala pogumno raziskovanje prepletanja med mafijo in politiko, je namenjena novinarjem, ki so s svojo poklicno etiko in pokončno držo postali trn v peti organiziranemu kriminalu in z njim povezanimi podjetniškimi in političnimi lobiji. Nagrado sta doslej prejela Federica Angeli in Sandro Ruotolo. Prva v Rimu razkriva posle in nasilje rimskih mafijskih klanov, drugi je že desetletja poroča o kampanjski kamori. Oba že več let živita pod policijskim varstvom, tako kot še kakih 20 novinarjev v Italiji.

Mednje se uvršča tudi letošnja dobitnica nagrade, novinarka iz Apulije, kjer vedrijo klani Sacra Corona Unita. Fabiana Pacella, ki ji po mladostnem videzu, iskrivih očeh in sproščenem nasmehu ne bi prisodil že dvajset let izkušenj v novinarstvu in vloge glavne medijske preganjalke mafijskih klanov v rodnem Salentu, je še vedno prekarna novinarka. Sodeluje z več lokalnimi in vsedržavnimi mediji, stalne službe pa še nima. Njena premočrtna moralna drža je za koga moteča tudi v medijskem svetu. Nagrada njej je torej tudi priznanje tisočem prekarnih novinarjev, ki so toliko bolj izpostavljeni izsiljevanju in grožnjam.

Fabiana, kaj ti pomeni podelitev priznanja poimenovanega Dafne Caruana Galizia?

Ta nagrada je nekaj izrednega in mi nalaga še dodatno odgovornost. Najprej zato, ker je poimenovana po novinarki, kakršna je bila Dafne, drugič jo prejemam po dveh gigantih, kakršna sta Federica Angeli in Sandro Rutolo. Jaz sem še vedno prekarna novinarka s skrajnega juga italijanskega juga. Moralno me ta nagrada poplača zlasti za vse, kar sta pretrpela moja starša, za strah, ki sta ga prenašala vsa ta leta. Jaz sem si to pot izbrala, najbrž sem malce nora, a sem bila pripravljena na vsakršne posledice, onadva pa si tega nista zaslužila.

Toliko nora, da si kot prekarna novinarka s sodno prijavo lastnih delodajalcev izgubila službo kot vodja tiskovnega urada združenja Antiracket Salento.

Kot novinarji imamo veliko odgovornost, ker s poročanjem vplivamo na življenja ljudi, na kar pa pogosto pozabljamo, tudi ker delamo v prekarnih razmerah. Seveda, izgubiti službo zaradi prizadevanja za resnico se v takih pogojih zdi norost. Toda v primeru združenja Antiracket res ni bilo mogoče molčati. To je združenje, ki ga sofinancira država in naj bi pomagalo prav žrtvam mafijskega izsiljevanja in oderuštva. Ko sem odkrila, da je združenje dejansko prišlo v roke mafijcev, sem kot državljanka in kot novinarka čutila dolžnost, da zadevo prijavim. Seveda, ni mi bilo lahko izgubiti tisoč evrov mesečnega dohodka, vendar moja svoboda velja veliko več. Denar pride in gre, tudi velika bogastva izginejo, dostojanstvo pa moramo ohraniti.