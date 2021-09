Motorist padel v obcestni jarek in umrl

Na cesti med Razdrtim in Senožečami je malo pred Senožecami včeraj malo po poldnevu umrl 30-letni motorist iz Pivke. Na ravnem delu ceste je dohitel avtomobil v prehitevanju, ki ga je vozil 55-letnik iz Celja, pri čemer je zaradi močnega zaviranja izgubil nadzor nad motornim kolesom in padel v obcestni jarek. Zaradi hudih poškodb je motorist na kraju nesreče umrl. Regionalna cesta je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta tri ure. Policisti bodo o okoliščinah nesreče obvestili državno tožilstvo.