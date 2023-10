Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so dopoldne posredovali v kraju Cussignacco na območju Občine Videm, kjer je bil motorist vpleten v trčenje dveh avtomobilov. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga zaradi številnih poškodb sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.