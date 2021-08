V naselju Dolnje Ležeče v občini Divača je danes okrog 10. ure padel motorist s sopotnikom, ki je obležal poškodovan, poročajo Primorske novice. Voznik motornega kolesa je pobegnil s kraja nesreče.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so območje zavarovali in nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi in prenosu poškodovanega v reševalno vozilo.