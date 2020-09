Reke in hudourniški vodotoki na Vipavskem naraščajo, ponekod že prihaja do razlivanj. Danes čez dan bodo Vipava in njeni pritoki še naraščali, možna so razlivanja, ponekod tudi poplavljanja ob strugah, opozarja Arso na svoji spletni strani.

Na zahodu in jugu ostaja v veljavi oranžna stopnja ogroženosti zaradi možnosti nastanka močnih krajevnih nalivov, sporoča Arso. Danes čez dan in v prvem delu noči se bodo pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.