Prevozna podjetja opozarjajo, da bodo od petka, 15. oktobra, možne težave v javnih prevozih. Zaradi začetka veljave ukrepa o obveznem coividnem potrdilu deželno podjetje Tpl in podjetja Trieste Trasporti, APT iz Gorice, ATAP iz Pordenona ter Arriva iz Vidma ne bodo mogla zagotoviti rednih javnih prevozov, so sporočili. Zato bodo možne zamude, ukinitve prog in prekinitve povezav. Prav tako bodo javni prevozi lahko okrnjeni tudi zaradi shodov in protestov.

Podjetje Tpl Fvg bo dnevno sporočalo na svoji spletni strani stanje javnih prevozov do povratka v normalnost.