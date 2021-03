Mraz bo prehodno spet pritisnil

Do vključno četrtka bo prevladovalo sončno in zlasti čez dan prijetno toplo pomladno vreme. Postopno se bo povečala vlažnost ozračja. V petek bo vplivala na vreme pri nas hladna vremenska fronta, ki se bo pomikala čez Alpe. Za njo bo z burjo pritekal hladnejši severni zrak.

Od danes do četrtka bo povečini sončno z le morebitno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti danes in jutri do okrog 16 stopinj Celzija, v četrtek pa bodo zaradi večje vlage že nekoliko nižje.

V petek bodo vetrovi obrnili od jugozahoda in se bo povečala oblačnost. Možne bodo manjše občasne padavine, proti večeru lahko tudi kakšna ploha. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohladilo. Ni izključeno, da se bo tudi v nižjih predelih ponekod lahko prikazala kakšna snežinka.

V soboto in nedeljo bo precej jasno z občasno spremenljivostjo. Pihala bo burja. Zlasti noči bosta mrzli. Najnižje nočne temperature se bodo na Kraški planoti spustile pod ledišče, na Goriškem do okrog ali malo nad ledišče, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Navišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija.

Tudi v začetku prihodnjega tedna bodo mrzle zlasti noči. Temperatura se bo spustila pod ledišče tudi ponekod na Goriškem. Prevladovalo pa bo stanovitno vreme.